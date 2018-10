Red Dead Redemption 2 : 725 millions de dollars en 3 jours

Des records en veux-tu en voilà

Huit ans après le premier opus,a fait une sortie remarquée le vendredi 26 octobre. Des recherches au sommet sur les moteurs de recherche, un hashtag en top tweet et, surtout, des ventes impressionnantes.Mardi, Rockstar Games a annoncé avoir généré plus dedu jeu paru sur PlayStation 4 et Xbox One, en seulement trois jours. C'est tout simplement ledu divertissement de tous les temps, derrière un certain..., un autre titre Rockstar Games qui lui avait rapporté plus d'un milliard de dollars en ventes en détail les trois premiers jours.En à peine trois jours, Red Dead Redemption 2 s'est déjà offert quelques records. Il arrache ainsi celui du(GTA V fut lancé un mardi). RDR2 signe aussi le meilleur démarrage 2018, et réalise un triple record sur le PlayStation Network (records de précommandes, de ventes et de ventes sur les trois premiers jours).Dans un communiqué, le studio Rockstar Games a par ailleurs confirmé le lancement deen novembre 2018, sous forme de version bêta publique. Le phénomène est en marche.