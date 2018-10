Microsoft : le Xbox Game Pass bientôt sur PC

Le Xbox Game Pass aussi sur PC

Le 5 juin 2017, Microsoft lançait son offre Xbox Game Pass . Rappelons que ce service, exclusif à la Xbox One, permet aux joueurs de disposer en illimité d'une centaine de titres issus à la fois du catalogue, sans oublier l'indispensable catalogue(ou ID@Xbox). Contre un abonnement mensuel fixé à 9,99 euros, Xbox Game Pass permet de s'adonner en toute liberté à des titres qui sont renouvelés fréquemment, avec des sortants et des entrants.À l'occasion de l'annonce de ses récents résultats, Microsoft, par la voix de, a tenu à rappeler l'importance de la division Xbox, avec des revenus en hausse de 44%. La firme est également revenue sur le côté cross-platform de certains titres, et Satya Nadella a tenu à confirmerde ce Xbox Game Pass.Depuis plus d'un an maintenant, le Xbox Game Pass est devenu un élément clé de la communication de Microsoft concernant sa Xbox One. On a pu voir notamment à l'E3 ou à la récente GamesCom de très nombreux espaces visant à rappeler l'existence du Xbox Game Pass d'une part, et sa faculté à proposer des jeux récents, mais aussi toutes les nouveautés Microsoft Studios, disponibles au même moment que leur arrivée en boutiques. C'était le cas récemment du très attendu Forza Horizon 4 , mais aussi de Sea of Thieves ou encore de State of Decay 2 avant lui.Rappelons que les joueurs PC peuvent déjà profiter (d'une certaine manière) du cross-buy avec les titres compatibles Xbox Play Anywhere, avec la possibilité de télécharger gratuitement des jeux comme Forza Horizon 4 ou Sea of Thieves depuis le Windows Store, à condition bien sûr de les avoir achetés préalablement sur Xbox One. Microsoft souhaite visiblement aller plus loin, en proposant bientôt sur PC la formule étrennée sur sa console de salon.