Microsoft : la Xbox One va prendre en charge souris et claviers

Avantage compétitif

Microsoft a dévoilé hier un nouveau partenariat avec l'équipementierÀ compter d'aujourd'hui, certains testeurs triés sur le volet auront la possibilité d'essayer en avant-première la compatibilité du clavier et de la souris sur. Une fonctionnalité qui sera déployée massivement dans les prochains mois. Davantage de détails sont attendus le 10 novembre, à l'occasion de la conférence Inside Xbox.Les bidouilles ne manquent pas pour permettre aux joueurs sur console de pouvoir fragger allègrement à l'aide d'un clavier et d'une souris. Mais avec ce partenariat, Microsoft ambitionne une compatibilité native de ces périphériques avec sa Xbox One.Le problème, c'est qu'un joueur adepte du combo clavier/souris est. Un souci d'équilibrage qui se profile, et pour lequel Microsoft botte en touche.», explique Jason Ronald, directeur des programmes sur Xbox. «». Autrement dit :Là est d'ailleurs tout l'intérêt de la phase de beta-test qui s'entame. Les membres du programme Xbox Insider pourrontdans le courant du mois d'octobre.