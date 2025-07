On y découvre que la carte graphique la plus populaire sur cette période n'est plus la RTX 3060 (qui avait occupé la première place pendant de longs mois), mais sa remplaçante la RTX 4060. Jusqu'ici, rien de très surprenant… sauf que la RTX 4060 la plus populaire auprès des joueurs Steam n'est pas la version de bureau. Il s'agit de la version mobile de la puce de NVIDIA, vouée aux PC portables.

On apprend en effet que cette dernière est présente sur 4,79% des machines ayant été sondées pour la dernière enquête conduite par Valve, soit une augmentation de 0,33% par rapport au mois de mai : suffisant pour monter sur la première marche du podium, devant la RTX 3060 de bureau (4,42%) et la RTX 4060 de bureau (4,24%).

Cette performance laisse à penser que plus de joueurs se sont progressivement tournés vers des solutions mobiles, et donc vers des PC portables. Cela dit, un rapide coup d'oeil aux autres GPUs présents dans le classement nous confirme que la plupart des joueurs s'en tiennent quand même à des PC fixes, et donc à des cartes graphiques de bureau.

Côté GPU pour laptop, la RTX 3060 mobile sort malgré tout du lot en étant installée sur 2,49% des machines ayant été sollicités pour l'étude. Quant à la RTX 4060 mobile, elle doit son bon score à sa très forte diffusion sur le marché. Cette carte est encore proposée sur une foule de PC portables milieu de gamme, souvent fortement soldés ces derniers mois, et s'aventurait aussi régulièrement sur des modèles pensés pour les créateurs de contenus. De quoi expliquer sa popularité auprès d'un grand nombre d'utilisateur.