Zastava

Salut

Cela ne sert à rien de changer son mot de passe si il a été bien fait au départ.

De plus, perso, j’ai 500 mots de passe, alors oui quand on me demande de changer de mot de passe alors même qu’aucune fuite de mots de passe a eu lieu, cela me casse bien les pieds.

D’autant que maintenant, au bout d’un certain nombre de tentatives avec un mauvais mot de passe, on doit valider la demande par un code reçu par mail ou bien on est bloqué un certains temps et en plus le propriétaire du compte est averti par mail, qu’il y a un problème.

Il est infiniment plus simple de hacker les données sur les serveurs des sites (sauf mots de passe) que de découvrir un mot de passe compliqué en faisant des tentatives de connexion à un compte.

C’est d’ailleurs exactement ce qui se passe.