Après la révélation de ce piratage une fois de plus XXL, la situation est d'autant plus préoccupante que Steam compte plus de 120 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Autant dire que si ces données tombent entre de mauvaises mains, c'est potentiellement les deux tiers des joueurs qui pourraient voir leurs bibliothèques de jeux et informations personnelles en danger. Ce serait alors un véritable tsunami dans l'écosystème du jeu vidéo en ligne.