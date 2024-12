En effet, là où le ray tracing « observe » une quantité limitée de rayons et seulement une poignée de leurs rebonds, le path tracing suit une multitude de ces mêmes rayons, ainsi que l’ensemble de leurs rebonds dans l’environnement virtuel, jusqu’à ce que ces derniers finissent par s’estomper.

On obtient alors, en jeu, une gestion de la lumière quasi parfaite, proche de celle que l’on pourrait observer dans le monde réel, et un rendu souvent photoréaliste des éclairages, reflets et ombres. Ce rendu encore plus impressionnant est malheureusement extrêmement demandeur en ressources. Beaucoup plus encore que ne l’est le ray tracing « standard ».

Notez que le Path Tracing est l'une des technologies vedettes du tout nouveau Indiana Jones et le Cercle Ancien, développé par MachineGames et édité par Bethesda. Disponible depuis quelques jours, le titre est probablement l'un des plus réussis de 2024 sur le plan graphique, mais l'activation du Path Tracing sur ce dernier impliquera en revanche l'utilisation (quasi obligatoire) d'une GeForce RTX 4000. Ça tombe bien, on en trouve une sur chacun des cinq PC portables de notre sélection.

Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter notre guide complet ci-dessous.