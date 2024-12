Bethesda et MachineGames ont annoncé le développement d’Indiana Jones et le Cercle Ancien en janvier 2021. Quatre ans plus tard et, notamment soutenus par NVIDIA, les deux partenaires distribuent la nouvelle aventure pour le plus grand plaisir des joueurs et de leur carte graphique.

Indy n'est pas un héros comme les autres et participer à une de ses aventures, c'est un peu comme prendre part à un nouveau film. De fait, MachineGames avait dans l'idée de produire un véritable film interactif : le path tracing permet, en temps réel, d'aboutir à un rendu cinématographique avec des jeux de lumière, des éclairages aussi immersifs que possible.