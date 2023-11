Alan Wake 2 : notre guide technique pour se prendre une claque graphique dans les meilleures conditions

Enfin la dernière partie du menu des options concernera le ray tracing et le path tracing. Disons le tout de suite, si vous voulez activer ces options, il faudra forcément utiliser l'upscaling (DLSS ou FSR2) pour espérer jouer dans de bonnes conditions. L'activation du ray tracing via l'option « Éclairage direct » et « Transparence » aura un impact important sur votre taux d'images/sec. L'activation du path tracing pour l'éclairage indirect est encore plus violent.