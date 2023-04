NVIDIA détaille le mode "Ray Tracing: Overdrive" pour Cyberpunk 2077

NVIDIA ne renie évidemment en rien le travail précédemment réalisé par ses équipes et celles du studio polonais sur le ray tracing. L'idée est de dire que cette prise en charge du ray tracing est « incomplète », et ce, même lorsque le jeu est réglé en « ultra ». Avec le path tracing, la technologie est employée plus massivement pour un rendu toujours plus réaliste.

CD Projekt RED et NVIDIA soulignent toutefois d'emblée qu'il faut prévoir une configuration très puissante pour activer le mode RT Overdrive et ne pas se retrouver devant un diaporama. Une GeForce RTX 3090 (Full HD @ 30 ips au maximum) ou une RTX 4070 Ti et supérieure est nécessaire.