La nouvelle GeForce RTX 4090 serait 2,5 fois plus rapide sur Cyberpunk 2077 que la plus rapide des RTX 30

Sur une configuration accompagnée d'un processeur Intel Core i9 12900K, Digital Foundry rapporte ainsi des performances 2,5 fois supérieures sur la RTX 4090 par rapport à la RTX 3090 Ti.

Plus précisément : en 4K natif avec tous les paramètres graphiques à fond et le DLSS 2.0 en mode Performance, la plus puissante carte de la génération précédente promet un gain de performance de 266 %. Avec le DLSS 3.0 (exclusif aux RTX 4000) et les mêmes paramètres, on passe à un gain de performance affriolant de 411 % sur la RTX 4090.

Digital Foundry devrait prochainement publier un rapport encore plus détaillé des performances de la bête. Malheureusement, ce gain de performances se paiera à un prix extrêmement fort, notamment en Europe… si tant est que les stocks tiennent la charge.