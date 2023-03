Cyberpunk 2077 : la prochaine mise à jour va en mettre plein les yeux

Le RTX Path Tracing entend ainsi faire passer les ombres, l'éclairage indirect et les reflets au niveau supérieur tout en faisant fi des limitations techniques imposées par l'occlusion ambiante ou la réflexion d'espace. NVIDIA prétend ainsi proposer une technologie aux apports visuels impressionnants offrant une plus grande liberté aux développeurs.

Avec le mode Ray Tracing Overdrive, chaque source de lumière produira ses propres ombres et lumières. L'éclairage indirect et les reflets rebondiront plusieurs fois au lieu d'une, pour un résultat plus réaliste, le tout rendu dans une résolution maximale.