Alan Wake 2 : la configuration PC pour jouer en 1080p, en 4K, avec ray tracing et/ou path tracing...

Surprise ! Alors que les gros jeux vidéo ont tendance à se montrer toujours plus gourmands, Alan Wake 2 n'est peut-être pas aussi exigeant que nous pouvions le craindre, surtout pour un titre qui met autant en avant son niveau d'exigence graphique.

Attention, il ne s'agit pas de le faire tourner sur un iGPU Intel UHD Graphics fut-il 770. En revanche, même les plus lourdes des configurations requises ne nécessitent « qu'un » Ryzen 7 3700X et les plus légères se contentent d'une GeForce RTX 2060.