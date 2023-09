Assassin's Creed Mirage : ce qu'il va vous falloir comme matériel pour jouer sur PC

Tout d'abord, on regrettera immédiatement l'absence des technologies bien pratiques pour améliorer les performances par upscaling que sont le DLSS de NVIDIA et le FSR d'AMD. Le XeSS, en revanche, est là pour les possesseurs de produits Intel récents. Peut-être que les autres arriveront par la suite.

Heureusement, le jeu développé par Ubisoft Bordeaux semble sur le papier assez raisonnable. Et ce, même si le développeur fait totalement abstraction des disques durs (40 Go d'espace sur un SSD propulsé par Windows 10/11 seront nécessaires) et que l'objectif affiché est d'atteindre « seulement » 60 images par seconde.