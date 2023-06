Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, les configurations requises sont là (et ça va faire mal)

On remarque notamment qu'un SSD est désormais requis, même pour faire tourner Cyberpunk 2077 à un niveau minimum syndical. Les disques durs ne seront donc plus pris en charge correctement. La raison invoquée par CD Projekt RED est que des specs PC plus exigeantes permettront de maintenir un taux d'images par seconde plus stable, à 30 comme à 60 FPS et en fonction de la résolution ciblée. Pour le reste des configurations PC requises sans ray tracing, voilà ce que le studio préconise désormais :