Ô surprise : il faudra bien un PC de cyberpsycho pour profiter du RTX Path Tracing sur Cyberpunk 2077

Si l'on en croit toutefois Pawel Kozlowski, il ne sera pas forcément nécessaire d'avoir un PC équipé d'une RTX 4090 hors de prix. Ainsi, même une RTX 4070 un brin moins hors de prix permettrait d'essayer la technologie RTX Path Tracing tout en ayant un taux décent d'images par seconde.

Contrairement au ray tracing que nous connaissons, le Path Tracing entendrait unifier le travail de rendu des éclairages, ombres et réflexions, pour un résultat plus stable, plus précis et forcément plus beau. Tout ceci s'apparenterait, selon NVIDIA, à ce que l'on voit déjà dans des films animés du calibre visuel d'Avatar 2.