Cyberpunk 2077 : nous faisons le point au lendemain de sa sortie

Au-delà de la version PC déjà sujette à quelques polémiques, la grosse interrogation de ce lancement concernait les consoles old-gen. Rappelons effectivement qu'une version next-gen doit arriver plus tard - courant 2021 - pour profiter des PS5 / Xbox Series X|S.

À l'heure actuelle, tous les joueurs consoles doivent se contenter de la mouture old-gen. Mouture sur laquelle nous n'avons pas encore pu poser les mains ! Certains confrères ont toutefois pu donner leur avis grâce à quelques tests express… aux conclusions terriblement décevantes.

Ainsi, Gamekult souligne de graves problèmes techniques comme un retard d'affichage prononcé. Cela nuit à l'immersion, mais pire, ne suffit pas pour garantir 25-30 images par seconde sur les consoles les plus anciennes (PS4 fat et Xbox One). Jeuxvideo.com n'est pas plus enthousiaste et souligne une énorme latence ainsi que des freezes de l'interface.

Les choses semblent un peu plus acceptables sur PS4 Pro et Xbox One X sans que l'on puisse se satisfaire du résultat : éléments graphiques absents, fluidité en retrait et retards d'affichage. Gamekult souligne que sur PS5 et Xbox Series X, cette version old-gen s'en tire mieux.

C'est, semble-t-il, sur Xbox Series X que le bilan est le plus « correct ». C'est d'ailleurs la seule console qui propose deux modes d'affichage selon que l'on souhaite privilégier performances ou qualité d'image.

Terminons pour préciser que nous aurons l'occasion de revenir plus en détails sur l'aspect technique de Cyberpunk 2077 sur consoles, en fin de semaine prochaine. D'ici là, si nous continuons à louer la mouture PC, nous ne saurions vous inciter à la prudence sur consoles.