L'un des piliers de cette avancée est sans conteste Proton, la couche de compatibilité développée par Valve. Basée sur Wine, Proton permet d'exécuter des jeux conçus pour Windows directement sur Linux avec une facilité déconcertante. Grâce à des mises à jour constantes, Proton prend en charge une ludothèque toujours plus vaste, avec plus de 90 % des 100 jeux les plus populaires sur Steam fonctionnant désormais correctement sous Linux.

Les performances sous Linux bénéficient également d'améliorations continues au niveau du noyau. Des évolutions comme l'intégration de NTsync dans le kernel Linux 6.14, par exemple, peuvent significativement améliorer la fluidité des jeux émulés, avec des gains de performance allant de 24 % à plus de 600 % dans certains cas, selon les développeurs de Wine. Ces optimisations, combinées au support de pilotes amélioré de la part d'AMD et Intel, contribuent à faire des distributions gaming comme SteamOS des plateformes de plus en plus performantes. Une nouvelle mise à jour du kernel Linux peut donc effectivement dynamiser les performances de ces distributions.

L'écosystème Linux s'ouvre aussi aux technologies graphiques les plus récentes. L'arrivée du DLSS 3 de NVIDIA via Proton Experimental est aussi un signal fort. Dans certains scénarios, comme l'a montré une comparaison sur The Witcher 3, SteamOS peut même offrir une expérience plus fluide que Windows, grâce à une gestion des ressources en arrière-plan potentiellement moins gourmande, certains tests indiquant 56 images par seconde sous SteamOS contre 39 sous Windows avec les mêmes réglages.