À l'inverse, des distributions alternatives comme Bazzite adoptent une approche plus agressive. Basée sur Fedora, Bazzite a déjà réussi à rétroporter certaines fonctionnalités du kernel 6.14, notamment le composant NTSYNC, dans leur version actuelle utilisant le kernel 6.13. Le kernel 6.14 apporte également d'autres améliorations significatives, notamment un nouvel événement fsnotify pour le chargement à la demande des fichiers, une protection des charges de travail GPU via cgroups, et un support pour l'I/O mis en tampon non mis en cache.