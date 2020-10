Jeu sur Linux : Proton va encore s'améliorer et prendre en charge plus de jeux

Sortie en 2008, la première version stable de Wine a été une petite révolution pour le système d'exploitation Linux, qui s'ouvrait à cette occasion à une large part de la ludothèque Windows. Mieux, en 2018, Proton - un fork de Wine - est arrivé pour simplifier encore les choses et permettre à de plus en plus de Linuxiens de profiter des joies du jeu vidéo sans avoir recours à une partition dédiée Windows.