À la sortie de Proton le 21 août 2018, seuls 27 jeux sont certifiés « compatibles » par Valve. Les choses ont évidemment progressé, et aujourd'hui, impossible de connaître la liste des jeux certifiés de tête. Pour en savoir plus à ce propos, c'est vers le site ProtonDB qu'il faut se tourner.

Aussi impressionnants soient-ils, les progrès de Proton ne font toutefois pas tout, et certains jeux ou certaines technologies échappent encore à SteamOS et, par voie de conséquences, au Steam Deck. Compte tenu de l'utilisation d'une puce AMD, il n'est pas surprenant que ce dernier ne soit pas en mesure de profiter du super échantillonnage à la sauce NVIDIA, le DLSS, et d'autant moins surprenant que la génération d'image, le DLSS 3, soit exclue.

Ce serait oublier que Proton n'a pas vocation à seulement servir SteamOS et le Steam Deck. L'outil est conçu pour fonctionner sur tous les Linux et, ce faisant, sur un échantillon plus large de PC. Le succès du Steam Deck pousse de plus en plus de joueurs « desktop » à tenter l'aventure Linux, et la dernière mise à jour de la version Experimental de Proton devrait accentuer le phénomène.