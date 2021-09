Steam Deck : seuls 72 % du top 50 des jeux Steam tournent sous Linux, la faute aux anti-triche

Avec l'annonce du Steam Deck, qui tournera sur une version modifiée de la distribution Arch Linux, les regards se tournent de plus en plus vers le gaming sous Linux. Boiling Steam, un site spécialiste du sujet, a décidé de refaire un rapport de compatibilité du top 50 des jeux sur Steam avant la sortie de la console. Il a trouvé que seulement 36 des jeux présents dans ce top, c'est-à-dire 72 %, étaient compatibles avec Linux.