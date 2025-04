Une scène étant maintenant pensée dans sa globalité tant spatiale que temporelle, cela permet à l’intelligence artificielle de bien mieux « comprendre » ce qui est proposé. De fait, cette compréhension plus « globale » du contexte autorise une meilleure stabilité temporelle, une réduction des effets de ghosting (traînée résiduelle qui suit les objets en mouvement) et une amélioration du niveau de détails. Autant de points que l’on pourra vérifier de manière encore plus éclatante sur toutes les scènes en mouvement et, plus elles seront rapides, plus ce sera évident. Pour ne rien gâcher, le modèle transformer peut réduire jusqu’à 30% les besoins en mémoire vidéo et fonctionne également sur les GeForce RTX série 20, 30 et 40 !