pinkfloyd49

Comme quoi, on nous prépare subtilement ( ou pas ) au futur :

plus de machine physique @home, juste un terminal et des IA qui génèrent le contenu demandé dans d’énormes datacenter à 99€/mois…

Plus sérieusement, on sent de plus en plus qu’on atteint les limites physiques pour les processeurs, soit va falloir trouver une autre techno, soit s’habituer a ne voir que de l’évolution logicielle dans les années a venir.