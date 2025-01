Comme souvent avec les avancées technologiques, il va falloir faire preuve de patience. Même si la fondation est désormais posée via DirectX, l’adoption du rendu neural dans les jeux prendra du temps. Les développeurs doivent intégrer ces fonctionnalités dans leurs moteurs, ajuster leurs pipelines de rendu et, surtout, tester et optimiser sur un grand nombre de configurations matérielles.

Il est donc probable que les premiers jeux exploitant massivement les capacités neuronales arrivent d’ici un à deux ans, voire davantage pour une adoption généralisée. Néanmoins, tout le monde s’accorde à dire que cette voie est la plus prometteuse : avec le rendu neural, on entrevoit de nouveaux sommets de réalisme et des gains de performance inédits qui dépasseront le cadre du simple jeu vidéo. On imagine déjà des logiciels de création, des environnements virtuels ou encore des simulations scientifiques tirer parti de ces techniques d’inférence neuronale.