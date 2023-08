NVIDIA annonce officiellement le DLSS 3.5 améliorant le ray tracing sur toutes les cartes RTX

Pour l'instant, NVIDIA utilise principalement le mode Overdrive de Cyberpunk 2077 pour faire la démonstration de sa nouvelle technologie, mais cette dernière a pour vocation de s'étendre à un maximum de titres et de situations d'utilisation courantes, comme le DLSS 2.0 avant elle… et en s'ouvrant par ailleurs à beaucoup plus de cartes graphiques que le DLSS 3.0 (réservé aux seules RTX 4000). Notons par ailleurs que le DLSS 3.5 pourra aussi s'avérer utile dans les logiciels de création, notamment pour la modélisation 3D.

Il faudra par contre patienter un peu avant d'en profiter. NVIDIA annonce en effet un lancement effectif de son DLSS 3.5 durant l'automne, et d'abord sur des titres comme Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, ou encore Portal with RTX. Les logiciels de création 3D Chaos Vantage et D5 Render seront aussi compatibles dès le lancement, au même titre que la plateforme NVIDIA Omniverse.