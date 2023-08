AMD va dévoiler de nouvelles Radeon lors de la Gamescom

Reste à savoir quel genre de carte graphique AMD pourra dévoiler. En l'occurrence, la piste la plus sérieuse est celle d'un ou plusieurs modèles milieu de gamme basés sur le GPU Navi 32 et sur l'architecture RDNA 3. L'idée serait alors d'aller concurrencer NVIDIA et son excellente RTX 4070 avec une solution intermédiaire, positionnée entre les cartes sous GPU Navi 31 et Navi 33 déjà lancées par AMD.

Pour contexte, la firme propose actuellement une Radeon RX 7600 sur l'entrée de gamme (avec un prix recommandé de 270 dollars), et une Radeon RX 7900 XT (aux environs de 900 dollars). Entre les deux, pas grand chose à se mettre sous la dent… à l'exception de quelques modèles Radeon RX 6000, datés, mais toujours au catalogue d'AMD faute de mieux.

AMD aurait donc tout intérêt à combler rapidement le vide présent sur son milieu de gamme, en introduisant par exemple de nouvelles Radeon RX 7700 et RX 7800.