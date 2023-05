Enfin des cartes GeForce RTX 4000 au format mini-ITX !

En réalité, ce ne sera qu'avec les RTX 4060 et RTX 4060 Ti que les premiers modèles compacts seront commercialisés, et encore, pas chez tout le monde et pas sur toutes les versions. Ainsi, Colorful, Inno3D et Zotac n'envisagent de cartes mini-ITX que sur la moins puissante des 4060.