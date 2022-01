GeForce RTX 3050 : notre tour d'horizon des nouveaux modèles

NVIDIA a officialisé deux nouvelles cartes graphiques desktop hier, qui ne boxent pas tout à fait dans la même catégorie : les GeForce RTX 3090 Ti et GeForce RTX 3050 . Concernant la première, les données restent parcellaires et seront complétées dans les prochains jours. Pour la seconde, en revanche, plus aucun mystère. La GeForce RTX 3050 possède 2 560 cœurs CUDA et 8 Go de GDDR6. Sa fréquence de base est de 1,55 GHz et sa fréquence Boost de 1,78 GHz. L’entrée de gamme Ampere sera mise en vente le 27 janvier prochain à partir 279 euros en France.