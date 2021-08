Zotac dévoile les plus petites RTX 3060 Ti et RTX 3070 du marché

Les GeForce RTX 3060 Ti et RTX 3070 ont quelques points communs : elles embarquent toutes les deux un GPU GA104 et 8 Go de mémoire GDDR6. Vous pouvez retrouver tous les détails de ces deux références dans nos tests, mais rappelons brièvement que la RTX 3060 Ti possède 4 864 cœurs CUDA, 152 cœurs Tensor, 38 cœurs RT, et que la RTX 3070 a quant à elle 5 888 cœurs CUDA, 184 cœurs Tensor et 46 cœurs RT.