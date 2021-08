Les RTX 3000 resteront difficiles à trouver l'année prochaine, admet à demi-mot le patron de NVIDIA

Après Pat Gelsinger, le CEO d'Intel, c'est au tour de l'emblématique Jensen Huang, CEO et co-fondateur de NVIDIA, de faire part de ses réserves quant à une sortie de la période de disette, traversée depuis plus d'un an par le marché des semi-conducteurs dans sa globalité. Dans le cadre de la publication des derniers résultats trimestriels de la marque au caméléon, l'intéressé s'est voulu clair. D'après lui, les pénuries risquent fort de durer sur une bonne partie de l'année 2022.