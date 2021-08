Zotac met des puces Tiger Lake dans ses ZBOX fanless, du i3 au i7

Malgré les 4 cœurs, les 8 threads et les 28 W de TDP du Core i7-1165G7 intégré à la version la mieux équipée de ces nouvelles ZBOX C, nous resterons sur des configurations fanless, avec des boîtiers plutôt spacieux et aérés.

« Le ZBOX CI625 nano pousse les performances toujours plus loin (…) avec la prise en charge de la mémoire DDR4 à 3 200 MHz, mais aussi d'un SSD M.2 PCIe x4 et du standard Thunderbolt 4 », décrit notamment Zotac sur une page de son site officiel hong-kongais. La marque décrit du reste la présence de ports USB 3.1 (jusqu'à 10 Gbps), USB 2.0, HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4 permettant d'exploiter un écran 4K à 60 Hz. Un lecteur de cartes SD est également de la partie.