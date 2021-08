Gigabyte, Intel et AMD voient 7 Go de documents confidentiels publiés en ligne

Le 9 août dernier, plusieurs médias rapportaient un important vol de données chez Gigabyte qui a eu lieu la semaine du 2 août. On découvrait alors que des hackers avaient réussi à dérober 112 Go de données confidentielles à l'aide du ransomware « RansomEXX » et qu'une demande de rançon avait été formulée. En fin de semaine dernière, on apprenait finalement qu'aucun accord entre Gigabyte et les attaquants n'avait été trouvé… donnant lieu à la publication d'une partie des données volées.