PunkSpider, le moteur de recherche de vulnérabilités, refait surface

Autour de l'organisme à but non-lucratif français Forbidden Stories, un consortium de 17 médias planétaires, dont Le Monde et Radio France, a révélé les méfaits du logiciel espion Pegasus, qui sévit sur smartphone . Celui-ci est à l'origine d'une surveillance massive de militants et journalistes spécialisés dans l'investigation et la corruption, pouvant aboutir à des actes dramatiques. En France, plus de 1 000 personnes auraient été visées.