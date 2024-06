Ces 3 plugins WordPress populaires sont ciblés par des pirates, mettez-les à jour !

Après LiteSpeed en mars 2024 et LayerSlider en avril 2024, c'est au tour de trois autres plugins WordPress, qui comptent des millions d'installations actives, de présenter de nombreuses versions vulnérables non corrigées. La faille la plus critique concerne le plugin WP Statistics, avec 48 % de ses 600 000 installations exposées. WP Meta SEO totalise 27 % de ses 20 000 installations vulnérables, tandis que LiteSpeed Cache compte 15,7 % de ses 5 millions d'installations non sécurisées.



Le code malveillant injecté fait de graves dégâts. Il compromet totalement les sites web en créant un compte admin pirate, en ajoutant des portes dérobées dans les plugins et thèmes WordPress, et en implémentant un système de suivi des sites infectés. Mais les plugins ne sont pas les seuls éléments du célèbre CMS à être sensibles aux vulnérabilités. En février 2024, une faille dans le thème Bricks exposait 25 000 sites à l'injection de code malveillant, transformant les hackers en administrateurs de ces sites.