WordPress, c'est ce CMS leader du Web, qui anime plus de 40 % des sites internet. Il se distingue par sa simplicité d'utilisation, ses fonctionnalités avancées et ses nombreux plugins développés par une communauté très active. Un « website builder » qui est toutefois fréquemment visé par des piratages et autres attaques en tout genre, sans compter ses plugins qui peuvent eux aussi afficher parfois quelques faiblesses.