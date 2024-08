Vous utilisez peut-être GiveWP, ce fameux plugin WordPress dédié à la collecte de dons en ligne, que ce soit en tant qu'administrateur ou donateur. Pourtant, ce qui devait être un outil pratique s'est transformé en véritable piège à données.

En effet, une faille de sécurité critique a été découverte récemment dans ce plugin et elle a menacé directement l'intégrité de plus de 100 000 sites et indirectement les données personnelles des donateurs. Un coup dur pour l'hébergeur Web, qui a cependant répondu présent à l'appel au correctif.