Un thème WordPress sème la pagaille et expose 25 000 sites à une faille critique, exploitée par les pirates

Si les alternatives se veulent de plus en plus nombreuses, WordPress demeure toujours parmi les meilleurs gestionnaires de contenus pour créer un site web. Jouissant d'une importante communauté, et proposant un large choix de plugins et de thèmes gratuits, WordPress est aujourd'hui une solution incontournable pour les personnes désirant se lancer dans la création de leur site internet, notamment en raison de sa simplicité d'utilisation.

Mais, depuis quelques jours, un thème est la cible d'une faille de sécurité activement exploitée par les pirates, susceptible d'affecter pas moins de 25 000 sites et dont la gravité a été évaluée à 9,8 sur 10 sur le Common Vulnerability Scoring System (CVSS).