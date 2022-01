WordPress : 93 thèmes et plugins corrompus mettent en danger plus de 360 000 sites

C'est une nouvelle dont se passeraient certainement l'intégralité des utilisatrices et utilisateurs de WordPress. Le service, qui héberge près de quatre sites sur dix dans le monde, a subi une attaque de masse du fait de thèmes et plugins corrompus. Le cœur du problème comprend une backdoor PHP ajoutée à 53 plugins et à 40 thèmes. Elle permet à des pirates du Web de prendre le contrôle des sites sur lesquels ces thèmes et plugins sont installés.

Plus en détail, un code malveillant intégré aux thèmes et plugins en question fait que, dès que l'un d'entre eux est ajouté à un site, un nouveau fichier malveillant « initial.php » s'installe automatiquement au sein du fichier « functions.php ». Celui-ci comprend une charge utile encodée en base64 et un code malveillant encoquillé nommé « ./wp-includes/vars.php ». Ce code malveillant, qui permet de compléter l'installation du backdoor, décode également la charge utile et l'intègre dans le fichier « vars.php ». Cela a pour conséquence de donner aux pirates un accès complet au site web.

Proposés par AccessPress, les thèmes et plugins incriminés sont employés sur près de 360 000 sites actifs. Et si l'enquête menée par les chercheurs de Sucuri est toujours en cours, l'accès aux sites web pourrait être notamment mis en vente sur le dark web. Toujours selon Sucuri, le backdoor doit servir à permettre la redirection des visiteurs des sites infectés vers d'autres sites malveillants.