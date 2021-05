WordPress a 18 ans ! Retour sur la saga du CMS qui propulse quatre sites web sur dix

Faisons un petit bon dans le temps, et propulsons-nous directement en 2010. D'un point de vue stratégique, cette année-là fut très importante pour WordPress, avec la création de sa fondation. L'idée, ici, fut de préserver le libre-accès au logiciel tout en assurant la pérennité du code source. Automattic, dont nous avons parlé un peu plus tôt, se voit accorder l'utilisation de WordPress pour WordPress.com . Matt Mullenweg, lui, obtient les licences pour WordPress.org et WordPress.net. Au passage, le nom WordCamp est désormais protégé, ce qui garantit depuis l'organisation d'événements à but non lucratif reprenant ce même nom.