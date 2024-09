Depuis son acquisition par la maison mère de WordPress il y a 5 ans pour la modique somme de 3 millions de dollars, Tumblr a connu des hauts et des bas. Malgré les efforts d'Automattic pour améliorer la plateforme et augmenter ses revenus, le site a continué de perdre de l'argent à hauteur de 30 millions de dollars par an. C'est dans ce contexte qu'intervient cette annonce surprenante.