WordPress va vendre certaines données à des IA : faut-il craindre quelque chose pour votre site ?

L'accord lui-même n'a pas encore été rendu public, et le montant payé par OpenAI et Midjourney encore moins, mais Automattic tente déjà de rassurer les utilisateurs de ses services par le biais d'un article de blog. Après une introduction générique assurant qu'elle ne travaillait qu'avec les entreprises d'intelligence artificielle qui respectaient ses valeurs, la maison mère de WordPress et Tumblr assure qu'il sera possible à ses utilisateurs le souhaitant de se retirer de l'accord pour que leurs données et contenus ne soient pas utilisés. Le post de blog précise cependant qu'à l'exception de l'Union européenne, aucune loi ne contraint les entreprises à respecter de telles décisions de retrait…