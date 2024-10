Dire que le torchon brûle entre WordPress et WP Engine est un doux euphémisme. Mais de là à ce que Matt Mullenweg, qui possède dans son écurie WordPress, offre un chèque de départ conséquent à ceux qui ne le suivent pas dans sa croisade contre l'hébergeur web, il y avait un grand pas.

Alors, certes, WP Engine, accusé de parasiter l'écosystème WordPress sans y contribuer, est devenu la bête noire du dirigeant du célèbre CMS à coups de cessations et de mises en demeure. Et pour s'assurer que l'ensemble de ses troupes soit en phase avec ses décisions, il sort le carnet de chèques à celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais pourquoi prendre une telle décision, quitte à mettre en jeu l'avenir de WordPress ?