L'application Wordpress retirée puis réautorisée sur l'App Store, que s'est-il passé ?

La Pomme a donc prévenu WordPress que l'application violait selon elle les règles d'utilisation de l'App Store et lui a sommé d'intégrer son système de paiement in-app pour continuer à être référencée sur la boutique d'applications. Matt Mullenweg s'est résigné à accepter les conditions d'Apple le 22 août.

Nos confrères de The Verge indiquent toutefois que l'application WordPress ne faisait plus mention des différentes formules d'abonnement depuis plusieurs semaines et ne proposait aucun lien envoyant vers la page de souscription.

Apple a finalement fait marche arrière le soir même et s'est excusée publiquement auprès du co-auteur de WordPress de la « confusion » qu'elle avait causée. « Puisque le développeur a retiré la présentation des options de paiement de l'application, c'est désormais une app gratuite qui n'a pas besoin de proposer des achats intégrés », ajoute le constructeur.

Tout est bien qui finit bien même si cette affaire ne va pas améliorer l'image d'Apple, déjà bien écornée depuis le début de l'été.