En redevenant une entreprise privée, Squarespace espère bénéficier de davantage de ressources et de flexibilité pour étoffer son portefeuille de produits et services. L'objectif est clair : poursuivre sur sa lancée et continuer à grignoter des parts de marché à Wix (vous pouvez découvrir ici notre test de ce créateur de site) et GoDaddy (pour lequel nous avons donné notre avis).

Pour mener à bien cette stratégie, Squarespace pourra compter sur la continuité de son management. Anthony Casalena conservera en effet une participation importante et restera aux commandes de l'entreprise qu'il a fondée il y a près de 20 ans. Les investisseurs historiques General Atlantic et Accel participeront également à cette opération de rachat, apportant leur expertise et leur réseau.