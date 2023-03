L'hébergeur suisse Infomaniak lance son alternative à Wix

Côté tarifs, Site Creator propose une offre gratuite qui permet de créer une page web très simple, afin de partager un CV ou encore ses réseaux sociaux. Pour la création d'un « vrai » site web, il faut débourser (au minimum) 5,75 €/mois, et bénéficier d'un hébergement web, avec un espace de 250 à 500 Go et l'accès à de nombreux thèmes.

Un Service Cloud Managé est également disponible, mais il faut alors accepter de s'affranchir d'une facture de 29 €/mois. Cette dernière offre davantage de fonctionnalités et de performances, avec notamment un système avancé de caches, une IP dédiée et jusqu'à 2 To d'espace SSD.

Enfin, Infomaniak précise que les données de l'utilisateur, ainsi que celles de ses clients, sont hébergées en Suisse.