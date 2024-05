Avec son créateur de sites IA, Wix chamboule la manière de créer un site internet, et c'est très efficace, on vous montre

On sait que Wix fait déjà partie des meilleurs créateurs de sites internet du marché, et l'impact de l'intelligence artificielle pourrait l'aider à asseoir un peu plus encore sa position. Ce mardi 28 mai 2024, l'éditeur israélien a annoncé le lancement de « Créateur de site IA », un nouveau produit qui permet d'obtenir un site personnalisé et prêt à être utilisé en seulement quelques minutes, grâce à un chatbot combinaison de technologies propriétaires et existantes. Clubic a essayé l'outil.