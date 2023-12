Solo : Mozilla lance un outil de création de sites Web dopé à l'IA

Si vous êtes auto-entrepreneur, mais que vous ne disposez pas de site internet, en raison d'un manque de temps, de ressources et/ou de compétences, sachez que Mozilla a peut-être la solution qu'il vous faut. La fondation vient en effet de dévoiler Mozilla Solo, un générateur de sites Web capable de vous fournir les outils dont vous avez besoin pour développer votre entreprise.

Pour ce faire, il vous suffit de décrire votre entreprise (son nom, son activité, etc.), et Solo se chargera alors de composer automatiquement votre site internet. De toute évidence, plus vous fournirez d'informations et de détails, plus les résultats seront pertinents.