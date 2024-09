Avec Orbit, Mozilla cherche à concilier deux objectifs a priori contradictoires : offrir les bénéfices de l'IA au plus grand nombre, tout en préservant la confidentialité des utilisateurs. Un défi de taille dans un contexte où les géants de la Tech sont régulièrement épinglés pour leur gestion douteuse des données personnelles. Pour y parvenir, l'éditeur mise sur plusieurs garde-fous. Toutes les requêtes envoyées à Orbit sont chiffrées de bout en bout et aucune donnée personnelle n'est collectée.

De plus, le code source de l'extension sera ouvert, permettant à chacun de vérifier son fonctionnement et l'absence de failles de sécurité. Orbit s'appuie pour l'instant sur le modèle le plus léger de la jeune pousse française Mistral, à savoir Mistral 7B. Cependant, l'ONG précise qu'Orbit se veut « agnostique » et que l'assistant peut fonctionner avec d'autres modèles. Si aucune feuille de route ne vient pour l'instant détailler le futur du projet, on imagine bien Mozilla laisser le choix à ses utilisateurs entre différents modèles open source (pourquoi pas en local ?) ou des API de chez OpenAI et Anthropic.