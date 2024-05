Midjourney : si vous avez déjà créé un minimum de 100 images, vous pouvez désormais générer des visuels via le site de l'éditeur

L'ouverture du site web de Midjourney s'est faite de manière progressive. Début 2024, l'accès était d'abord réservé aux utilisateurs les plus actifs, soit plus exactement ceux ayant généré plus de 1000 images sur la plateforme. Depuis quelques jours, le seuil a cependant été abaissé à 100 images, permettant à un plus grand nombre de créateurs de profiter de cette nouvelle interface.

Le site web de Midjourney offre à peu de chose près les mêmes fonctionnalités que l'interface Discord, avec malgré tout quelques ajouts notables, comme cela nous est rapporté par nos confrères du site BDM :